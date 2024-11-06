Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган привітав Дональна Трампа з перемогою на президентських виборах у США.
"Вітаю мого друга Дональда Трампа, який після запеклої боротьби виграв вибори і був обраний президентом Сполучених Штатів", - написав Ердоган у Х.
Турецький президент зазначив, що з вибору американського народу в їхній країні почнеться нова епоха.
"Ми сподіваємося, що відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться", - написав Ердоган і додав, що вірить у залучення додаткових зусиль для побудови більш справедливого світу.
"Я сподіваюся, що вибори принесуть користь дружньому і союзницькому народу США і всьому людству", - підсумував Ердоган.
Вибори президента США
Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Остаточну перевагу над демократкою Камалою Гарріс йому принесла перемога у штаті Вісконсин.
Трамп повернеться в Білий дім після 4-річної перерви. Загалом Трамп набрав 277 із 270 необхідних для перемоги голосів виборців. Його конкурентка Камала Гарріс має 224 голосів. Шансів на перемогу в неї вже немає.