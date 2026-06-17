Трамп повертається у російсько-українську війну, - The Washington Post

Після кількох місяців зосередженості на Близькому Сході США знову мають час звернути увагу на ситуацію в Європі.

Участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7 у Франції повернула тему російсько-української війни в центр уваги Вашингтона, хоча президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не вважає цей конфлікт безпосередньо важливим для Сполучених Штатів. Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, під час саміту американський президент висловив роздратування через те, що війна в Україні триває вже понад чотири роки і перспектив її швидкого завершення досі немає.

"Це була та війна, про яку я казав вам, що її буде найлегше врегулювати, але між двома лідерами дуже багато неприязні", - сказав Трамп журналістам.

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Як пише The Washington Post, протягом останніх чотирьох місяців українське питання фактично відійшло на другий план для адміністрації США, яка зосередилася на протистоянні з Іраном. Проте на тлі певного врегулювання на Близькому Сході останні дипломатичні контакти між Києвом і Вашингтоном знову повернули тему війни до порядку денного Білого дому.

У публікації зазначається, що Зеленський, прибувши на саміт за запрошенням президента Франції Емманюеля Макрона, намагається активізувати контакти з Трампом. Європейські лідери, зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія, зі свого боку закликають президента США допомогти подолати дипломатичний глухий кут і організувати прямі переговори між Зеленським і Путіним на території Сполучених Штатів.

Як зазначає видання, дипломатична активність відбувається на тлі помітних змін у характері війни. Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі спричиняють дефіцит пального в низці регіонів РФ, тоді як українські міста продовжують зазнавати масованих атак ракетами та безпілотниками.

Нещодавня угода про припинення війни США проти Ірану також позбавляє Росію несподіваних надприбутків від експорту нафти, обмежуючи її здатність фінансувати агресію проти України. Крім того, повертається перспектива відновлення американьких санкцій проти РФ, призупинених у березні якраз через близькосхідну кризу.

У вівторок, під час двосторонньої зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, Трамп припустив, що США можуть дозволити поновлення санкцій, хоча він не назвав точні терміни.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції. Це була їх перша особиста зустріч за останні чотири місяці. Центральною темою обговорень стала війна Росії проти України. Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та дипломатичних зусиль для завершення війни.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп під час зустрічі з еміром Катару закликав Росію укласти мирну угоду, наголошуючи на величезних втратах обох сторін у війні. Він заявив, що щомісяця Україна та Росія разом втрачають десятки тисяч солдатів, назвавши ситуацію "божевіллям". Попри це, Трамп підкреслив, що США продають Україні зброю, а не надають її безкоштовно, і пообіцяв робити все можливе для зменшення масштабів трагедії.

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