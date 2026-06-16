Трамп заявив про 'хорошу' зустріч із Зеленським і закликав Росію укласти угоду

За словами президента США, Україна і Росія щомісяці втрачають багато солдатів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову апелює до великих втрат, яких зазнають Україна і Росія у війні. Він закликав Росію піти на укладення мирної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані у французькому Евіані.

Очільник Білого дому зазначив, що у нього відбулася "дуже хороша зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським, але він сьогодні пізніше матиме з ним ще одну зустріч. За словами президента США, Україна і Росія продовжують бойові дії і втрачають солдатів.

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"Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. У минулому місяці вони втратили 35 тисяч солдат між ними. Подумайте про це. Це відбувається щомісяця", - наголосив Трамп.

За його словами, у середньому втрати становлять 25 тисяч людей, переважно солдатів.

"Це божевілля, що там відбувається", - сказав Трамп і нагадав, що урегулював 8 війн.

Оновлено о 14:05. Також він додав, що між президентами України і Росії "багато неприязні".

Як сказав Трамп, США продають зброю Україні, а не дають просто так, і Європейський Союз сплачує повну ціну за неї. За словами очільника Білого дому, колишній президент США Барак Обама дав Україні зброї на суму 350 млрд доларів. Він назвав це "божевіллям".

"Це не впливає на нас, окрім того, що ми продаємо зброю", - наголосив Трамп.

При цьому йому не подобається, що щомісяця гине 25 тисяч молодих солдат. Президент США повторив, що Україна теж втрачає багато людей.

"Усе це безглуздо. Тож я збираюся робити все, що зможу", - додав Трамп.

Саміт G7

Як повідомляв УНІАН, у французькому Евіані відбувається зустріч лідерів країн "Великої сімки". Туди запросили президента України для участі у спеціальній сесії, присвяченій обговоренню війни Росії проти України.

За даними Reuters, на саміті G7 лідери Європи попередять президента США Дональда Трампа, що поверхнева тимчасова угода з Іраном може призвести до закріплення ядерної програми та програми балістичних ракет Тегерана, а також будуть закликати його переглянути свою стратегію щодо України.

15 червня Зеленський повідомив, що разом з Трампом пропонують ініціатору війни Володимиру Путіну зустрітись в Сполучених Штатах.

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