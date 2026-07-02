'Острів Москва' може зупинити Путіна, але не Крим, - Зеленський

Він каже, що всі розповіді про те, що кремлівський диктатор любить Крим, - це брехня.

Президента Росії Володимира Путіна до припинення бойових дій може змусити лише "острів Москва", але не Крим. Про це у коментарі журналістам на місці ворожого удару в Києві сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Новини.LIVE".

"Острів Москва" його може тільки змусити. Всі його розповіді про те, що він знає Крим і любить, що йому це потрібно, - це брехня. Як і схід нашої держави, який він знає лише з доповідей своїх офіцерів", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що Путін не знає нашої держави, а також не бував у більшості міст на сіл, які окупували росіяни.

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"Він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба показати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає, перемоги не буде", - сказав він.

Так, зауважив президент, Путін починає залякувати Україну такими ударами та агресивною риторикою.

"Упевнений, що не вийде. Хоча партнерам треба не розслаблятися: треба підтримувати Україну, тому що треба боротися разом", - підкреслив Зеленський.

"Вирішальна фаза" війни

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна в Україні, можливо, вступила у вирішальну фазу, тож союзникам Києва треба скористатися цим моментом.

За його словами, Україні потрібні кошти, аби виробляти озброєння та мати можливість захищатися від Росії. Він вважає їхньою спільною відповідальністю "не послаблювати зусилля в цьому напрямку".

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