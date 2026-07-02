Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, і цей момент треба використати правильно, - Пісторіус

Німеччина має виділити 12 мільярдів євро на підтримку України.

Війна в Україні вступила, можливо, у вирішальну фазу, і союзникам Києва слід скористатися цим моментом, заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Україні потрібні кошти, щоб виробляти озброєння та мати можливість захищатися від Росії. Він вважає їхньою спільною відповідальністю – "не послаблювати зусилля в цьому напрямку".

Зокрема, йдеться про те, що на саміті НАТО планується створити фонд підтримки України обсягом 40 мільярдів євро, з яких 12 мільярдів має виділити Німеччина. Також в інтерв’ю Der Spiegel Пісторіус заявив, що сьогоднішній Бундесвер (Збройні сили Німеччини) став більш боєздатним, ніж у 2022 році.

"Звісно, прогалини все ще є. Багато з того, що замовлено, поки що не на складах. Але сьогодні ми перебуваємо в зовсім іншому становищі, ніж три роки тому: наш особовий склад зростає, ми навчаємося зовсім інакше, ми будуємо набагато більше, ніж у минулі роки, і освоюємо нові можливості – насамперед дрони, – використовуючи все те, чого навчаємося на досвіді України", – підкреслив він.

Відео дня

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що наступ РФ за рік сповільнився в 16 разів. Для порівняння аналітики навели цифри за червень 2025 року: тоді російська армія захопила 481,25 кв. км, просуваючись у середньому на 16,04 кв. км щодня.

У червні 2026 року російські війська захопили або проникли на територію України площею близько 30,42 квадратних кілометра. Середній темп їхнього просування становив приблизно 1,01 кв. км на день.

Крім того, ми також повідомляли, що російські втрати вже перевищили 2 мільйони осіб, окупанти щомісяця втрачають більше людей, ніж вербують.

Вас також можуть зацікавити такі новини: