Кулеба вважає, що деякі міжнародні партери України досі не вважають російського диктатора злом, яке має бути "знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародних справ".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив дві концептуальні проблеми, які лежать в основі проблематичного формування міжнародної політики стосовно РФ та її президента Володимира Путіна.

В інтерв'ю журналу Foreign Affairs він заявив, що деякі українські міжнародні партнери вважають Путіна "лідером, який припустився жахливої помилки".

"Я думаю, що у нас є дві концептуальні проблеми. Перша полягає в тому, що навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке має бути усунуте як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ", - заявив Кулеба.

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За його словами, якщо ви вважаєте, що "він лідер, який припустився жахливої помилки, – ви створюєте одну стратегію й один підхід".

"Однак, якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці, – це інша стратегія", – додав міністр.

Другою концептуальною проблемою Кулеба бачить лінію "Росія не має перемогти в цій війні". Він нагадав, що Україна з першого дня казала, що Україна має перемогти в цій війні.

"Україна має перемогти в цій війні" та "Росія не має перемогти" – це дві різні стратегії", – пояснив він та зазначив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики.

Політика Путіна - думки

Війна в Україні почалася і триває виключно через бажання Володимира Путіна повністю знищити українську державу, а зовсім не через відсутність діалогу між Києвом і Москвою. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Російський диктатор Володимир Путін може піти на застосування ядерної зброї. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник.

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