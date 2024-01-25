Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив дві концептуальні проблеми, які лежать в основі проблематичного формування міжнародної політики стосовно РФ та її президента Володимира Путіна.
В інтерв'ю журналу Foreign Affairs він заявив, що деякі українські міжнародні партнери вважають Путіна "лідером, який припустився жахливої помилки".
"Я думаю, що у нас є дві концептуальні проблеми. Перша полягає в тому, що навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке має бути усунуте як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ", - заявив Кулеба.
За його словами, якщо ви вважаєте, що "він лідер, який припустився жахливої помилки, – ви створюєте одну стратегію й один підхід".
"Однак, якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці, – це інша стратегія", – додав міністр.
Другою концептуальною проблемою Кулеба бачить лінію "Росія не має перемогти в цій війні". Він нагадав, що Україна з першого дня казала, що Україна має перемогти в цій війні.
"Україна має перемогти в цій війні" та "Росія не має перемогти" – це дві різні стратегії", – пояснив він та зазначив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики.
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