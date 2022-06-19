Михайло Подоляк зазначив, що не придумав правила життя.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову про те, що"у США не вийде позбавити Росію права голосу у світі". Він нагадав, чому Москва опинилася в нинішній ситуації.

Про це радник голови ОПУ повідомив у Twitter.

Так, глава МЗС РФ заявив, що"США не зможуть своїми постачаннями озброєнь в Україну позбавити Росію права на власний голос у міжнародних справах і примусити її дотримуватися правил, винайдені Вашингтоном".

У свою чергу Подоляк зазначив, що треба перестати поводитися "як варвари з Середніх віків", щоб "голос Росії чули".

"Не можна вдиратися в інші країни, влаштовувати масові страти, будувати концтабори і красти ресурси. Ці правила придумані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Щоб "голос Росії чули", потрібно просто перестати поводитися як варвари з Середніх віків", - зазначив радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не вдиралася в Україну". Коментуючи слова верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета про те, що в селі Ягідне Чернігівської області російські окупанти 28 днів утримували 360 осіб, у тому числі 74 дитини, в підвалі школи, Лавров заявив, що це фейк.

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