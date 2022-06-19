Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову про те, що"у США не вийде позбавити Росію права голосу у світі". Він нагадав, чому Москва опинилася в нинішній ситуації.
Про це радник голови ОПУ повідомив у Twitter.
Так, глава МЗС РФ заявив, що"США не зможуть своїми постачаннями озброєнь в Україну позбавити Росію права на власний голос у міжнародних справах і примусити її дотримуватися правил, винайдені Вашингтоном".
У свою чергу Подоляк зазначив, що треба перестати поводитися "як варвари з Середніх віків", щоб "голос Росії чули".
"Не можна вдиратися в інші країни, влаштовувати масові страти, будувати концтабори і красти ресурси. Ці правила придумані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Щоб "голос Росії чули", потрібно просто перестати поводитися як варвари з Середніх віків", - зазначив радник глави ОПУ.
Як раніше повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не вдиралася в Україну". Коментуючи слова верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета про те, що в селі Ягідне Чернігівської області російські окупанти 28 днів утримували 360 осіб, у тому числі 74 дитини, в підвалі школи, Лавров заявив, що це фейк.