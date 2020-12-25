Президент вважає, що у 2021 році на Україну очікує "невеликий підйом в економіці".

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що наступний 2021 рік для українців буде легшим.

Таку думку голова держави висловив в інтерв'ю виданню "Фокус". Президент також вважає, що у 2021 році на Україну очікує "невеликий підйом в економіці".

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"Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів. Для людей, вважаю, буде легше. Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що країна навчилася боротися з коронавірусом. Тому українцям має бути легше. "Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше", - додав президент.

Зеленський пообіцяв, що економічно також буде легше. "Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - сказав голова держави.

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Автор: Андрій Василюк