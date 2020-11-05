На думку міністра, ніщо та ніхто не зможе зупинити розвиток відносин між країнами та підтримку США територіальної цілісності України і боротьби з російською агресією.

Україна буде й надалі розвивати стратегічне партнерство з США незалежно від того, який вибір зробить американський народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінг повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Виборчі перегони нагадують справжні американські гірки - це ще одне підтвердження того, наскільки міцною є американська демократія", - зазначив міністр.

Попри велику кількість прогнозів про те, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, Кулеба висловив офіційну позицію України з цього приводу: "Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо й надалі успішно розвивати стратегічне партнерство між США і Україною. У цьому немає жодних сумнівів, тому що підтримка України в США базується не на персоналіях, а на системній підтримці, яку ми відчуваємо і маємо як і в демократичній, так і в республіканській партіях США", - наголосив він.

За словами міністра, незалежно від того, хто переможе, "будуть візити, динамічні контакти, нові амбітні проекти".

"Ніщо та ніхто не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності України та нашої боротьби з російською агресією", - підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що цього тижня в МЗС активно працювали в американському напрямі - налагоджували взаємодію між українськими IT-компаніями та компаніями з Кремнієвої долини.

Зокрема, посол України в США провів онлайн-зустріч з українським бізнесом, який хоче нарощувати експорт до США та відкривати цей ринок.

Вибори президента США-2020

4 листопада завершилося голосування у США. Наразі триває підрахунок голосів.

За даними карти на сайті The Associated Press, Байдену не вистачає до необхідних 270 голосів виборщиків 6 голосів. У діючого президента Дональда Трампа зараз 214 голосів.

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Автор: Антоніна Доломанжи