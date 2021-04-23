Керівник ОП переконаний, що результати роботи і факти говорять набагато краще за безпідставну критику.

Заява міністра оборони Російської Федерації про відведення військ від кордонів України стала результатом роботи української влади спільно з західними партнерами.

Читайте такожУслід за відведенням своїх військ від кордонів України Москва "побачила" мобілізацію ЗСУПро це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Є сили, які тільки і займаються тим, що критикують владу. Ми працюємо не заради піару, а заради нашої країни та наших людей. Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна. І я абсолютно впевнений в тому, що та новина, про яку ви сказали (заява міністра оборони РФ про відведення військ від кордонів України – УНІАН), є результатом роботи президента, його команди і, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією», - заявив він.

Єрмак переконаний, що результати роботи і факти говорять набагато краще за безпідставну критику. «Ми вже чули її і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, але всі побачили, як відбувався візит президента України Володимира Зеленського до Парижа, під час якої президент Франції сидів біля президента України і розмовляли з канцлером Німеччини», - додав керівник Офісу президента.

Стягування військ РФ до кордонів України

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

Водночас, 22 квітня, в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті". "Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ", - сказав Шойгу.

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Автор: Костянтин Гончаров