Росія заявляє про початок відведення військ від кордону з Україною

Відведення військових, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, за словами Сергія Шойгу, розпочнеться з 23 квітня.

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