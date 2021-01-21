Європарламент ухвалив дві резолюції, в яких він засудив агресивну політику Росії щодо України та окупацію частин України та Грузії військами РФ.

Європарламент занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії досі окуповані військами РФ.

Про це йдеться у резолюції щодо Спільної безпекової та оборонної політики ЄС у 2020 році, ухваленій на пленарному засіданні у середу, 20 січня, повідомляє DW.

За документ проголосували 387 євродепутатів, 180 - були проти, ще 119 - утрималися.

У документі говориться, що Європарламент "занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії окуповані військами Російської Федерації в порушення міжнародного права". Євродепутати занепокоєні й присутністю військ РФ у Молдові, а також тим, що "Росія продовжує дестабілізовувати мир і безпеку в регіоні".

У резолюції також підтверджується відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та всіх інших країн "Східного партнерства".

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Водночас євродепутати ухвалили другу резолюцію, де згадується Україна. Цей документ присвячено імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році. За нього проголосували 340 парламентарів, 100 - висловилися проти, ще 245 - утрималися.

У цій резолюції Європарламент висловив занепокоєння поширенням гарячих зон конфлікту у сусідніх з ЄС країнах, а також "замороженими конфліктами та продовженням де-факто окупації Російською Федерацією територій, які належать суверенним державам".

Також євродепутати засудили "агресивну політику Росії щодо України, її негативну роль у кількох заморожених конфліктах і тиск на деяких з сусідів ЄС, на додачу до порушення нею прав кримських татар, її блокаду Азовського моря, продовження захоплення українських газових родовищ у Чорному морі та порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови".

Крім того, Європарламент підтвердив відданість політиці невизнання незаконної анексії Криму та закликав Росію взяти на себе відповідальність та вплинути на бойовиків, і цілковито втілити свої зобов'язання за Мінськими угодами.

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Автор: УНІАН