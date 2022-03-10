Автори YouTube перестануть отримувати дохід в Росії / Ілюстрація REUTERS
YouTube повністю припинив всі функції монетизації для російських користувачів.
Це також стосується російських користувачів, які оформили підписку Premium, Music Premium. Про це відеохостинг повідомив у листах, розісланих російським користувачам.
"Ми поширюємо ці заходи на всі функції, пов'язані з монетизацією, в тому числі підписки YouTube Premium і Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери, мерч для всіх глядачів в Росії. Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій в Росії", - йдеться в повідомленні компанії.
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