Це також стосується російських користувачів, які оформили підписку Premium, Music Premium.

YouTube повністю припинив всі функції монетизації для російських користувачів.

Це також стосується російських користувачів, які оформили підписку Premium, Music Premium. Про це відеохостинг повідомив у листах, розісланих російським користувачам.

"Ми поширюємо ці заходи на всі функції, пов'язані з монетизацією, в тому числі підписки YouTube Premium і Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери, мерч для всіх глядачів в Росії. Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій в Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

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