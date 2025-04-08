Арʼєв надіслав звернення в Національне агентство із запобігання корупції.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив про можливий конфлікт інтересів, проаналізувавши доходи першої віце-прем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко. Він звернув увагу на отримані нею гонорари від Київської школи економіки (КШЕ).

Про це Ар’єв написав у Facebook. Він зазначає, що президентом КШЕ є Тимофій Милованов, який також очолює наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" і є членом наглядової ради НАЕК Енергоатом.

За словами нардепа, у 2024 році Свириденко задекларувала 3,1 млн грн гонорарів, отриманих від КШЕ, частину з яких — майже 852 тис. грн — вона отримала у 2023 році. І саме того року міністерство економіки подало кандидатуру Милованова у наглядову ради "Укроборонпром".

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У 2024 році, за словами Ар’єва, Милованов також увійшов до складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом" як представник держави.

"Обидва рази склад наглядових рад затверджував уряд, членом якого є Свириденко. Тобто, виходить, що міністр отримує гроші в структурі, яку очолює той, кого вона рекомендує в наглядову раду і якого затверджує в наглядових радах! Якщо це не конфлікт інтересів, то що тоді?" – написав нардеп.

Ар’єв додав, що з цього приводу надіслав відповідне звернення в Національне агентство із запобігання корупції.

Трохи раніше Ар’єв виклав інший допис, в якому зазначав, що за викладацьку діяльність Свириденко у 2024 році отримала і задекларувала 3 102 506 грн гонорарів.

"Але ця історія не лише про неабиякі таланти Свириденко, бо інші викладачі ВИШів можуть тільки мріяти про подібну оплату. Ця історія про конфлікт інтересів, адже структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко. Тому, подібні гонорари віце-премʼєрки в КШЕ не лише виглядають некрасиво і підозріло, а і є предметом для детального вивчення ситуації Національним Агентством із Запобігання корупції", – мовиться у дописі нардепа.

На цей допис Милованов, як президент КШЕ, відреагував так:

"Зарплата Свириденко, хоч і виглядає високою, відповідає ринковій зарплаті людей такого рівня. Ми платимо і значно більші зарплати".

Він назвав звинувачення "політичною атакою Партії Порошенка".

"Хоч це і атака опозиції на владу, звинувачення серйозні. І я маю на них відповісти як керівник KSE. Звинувачень два – висока зарплата і конфлікт інтересів. Про високу зарплату я написав вище. Вона ринкова і відповідає рівню зарплат, які ми платимо в KSE. Єдина зрада тут, що ми платимо нормальні зарплати за викладання для топових людей, але суспільство до цього ще не звикло", – прокоментував Милованов.

Він також прокоментував звинувачення щодо конфлікту інтересів, пов'язаного з тим, що KSE нібито допомагає уряду та отримує за це фінансування від міжнародних організацій.

"Цього конфлікту інтересів немає. Бо університет, де працює Свириденко, не виконує таких проєктів. Ці проєкти виконуються іншими організаціями – благодійною фундацією, дослідницьким інститутом, які мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса. Нагадаю, що у нас незалежна рада директорів, в якій більше половини іноземців, і ми повністю виконуємо українське і міжнародне законодавство, включно з контролем конфлікту інтересів і запобігання корупції", – зазначив Милованов.

Хто така Юлія Свириденко

Юлія Свириденко – перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України. Цю посаду вона обіймає з листопада 2021 року.

Її карʼєра в політиці почалася раніше. Приміром, з вересня 2019 року вона обіймала посаду заступниці Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Того ж року її було обрано головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Згідно з даними з відкритих джерел, чинна міністерка економіки з відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. Вона має ступінь магістра за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

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