Геологічна інформація щодо всього обсягу українських корисних копалин застаріла і має підтвердитися геологорозвідкою.

На тимчасово окупованій території України знаходяться важливі корисні копалини на суму близько 350 мільярдів доларів. Розрахунки продовжуються, адже деякі дані щодо копалин є застарілими.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2025"

"Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача - це не просто експорт сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача – оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість", - сказала вона.

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За словами Свириденко, Україна володіє інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, вартість критичних корисних копалин сягає порядку 350 мільярдів доларів.

"Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, володіє агресор. І той же титан, який використовується для авіаційної, оборонної, медичної галузі і буде використовуватися проти нас в цій боротьбі", - зазначила вона.

Свириденко наголосила, що порахована вартість у 350 млрд доларів стосується корисних копалин на тимчасово окупованих територіях, щодо інших розрахунки продовжуються.

"Геологічна інформація в деяких випадках датується, на жаль, 1946 чи 1960 роками, і ми не можемо поки що оперувати цими даними, тому я і наголошувала, що нам потрібно займатися геологорозвідкою і підтвердженням тих запасів – їх немає у відкритому доступі", - сказала міністерка.

Вона підкреслила, що наразі стоїть задача підтвердити розвідані запаси копалин, які є на території України, і залучити інвесторів для переробки, а не просто експорту сировини.

Угода про корисні копалини України - головні новини

Президент США Дональд Трамп вимагає від України підписати угоду про корисні копалини. Перший варіант президент України Володимир Зеленський підписувати не став, і нараз тривають переговори щодо її нового варіанту.

Міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що умови партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

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