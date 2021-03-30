Єрмак також розповів про реформи президента України / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Читайте такожКремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без ЗеленськогоПро це повідомляється на сайті президента. 

Він розповів про ситуацію на Донбасі та відзначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

«Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів», – зазначив він.

Він додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Також Єрмак розповів, що з ініціативи Володимира Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого невдовзі буде представлений громадськості.

«Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері», – відповів Салліван.

Також він повідомив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Відзначається, що він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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Автор: Людмила Жерновська