Єрмак сказав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Читайте такожКремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без ЗеленськогоПро це повідомляється на сайті президента.

Він розповів про ситуацію на Донбасі та відзначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

«Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів», – зазначив він.

Він додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Також Єрмак розповів, що з ініціативи Володимира Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого невдовзі буде представлений громадськості.

«Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері», – відповів Салліван.

Також він повідомив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Відзначається, що він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Людмила Жерновська