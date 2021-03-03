Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації готуватиме проект Закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 4303 до повторного першого читання. За це рішення на засіданні Верховної Ради України 3 березня проголосувало 288 депутатів.

Окрім законопроекту 4303 авторства групи депутатів на чолі з Єгором Чернєвим, на доопрацювання та підготовку до повторного першого читання відправили два альтернативних законопроекти: 4303-1 нардепа Віталія Борта та 4303-2 депутатки Кіри Рудик.

Коментуючи парламентське рішення, Єгор Чернєв зауважив, що основою доопрацьованого законопроекту 4303, автором якого він є, стануть побажання представників галузі, аутсорсерів, бізнес-асоціацій, а також ідеї колег Чернєва, народних депутатів, зокрема, викладені в альтернативних законопроектах 4303-1 та 4303-2.

«Ми плануємо прийти до збалансованої компромісної версії», – сказав Чернєв.

Проект Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 4303, відомий як законопроект про Дія City, має на меті стимулювати розвиток цифрової економіки України. Прийняттям цього законопроекту планується створити прозорі «правила гри» для IT-індустрії.

Резидентами Дія City можуть стати усі бажаючі компанії, котрі відповідатимуть ряду фінансових критеріїв. Утім, вступ до спецрежиму не є обов’язковим.

«Ми повинні створювати кращі умови для розвитку, а не змушувати когось щось робити», - каже Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Автор: УНІАН