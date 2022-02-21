Високий представник ЄС заявляє, що поточні обставини швидко змінюються.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Києві залежатиме від розвитку обставин у зв'язку з діями Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми також вивчаємо можливість проведення спільної сесії Ради міністрів закордонних справ ЄС з українськими партнерами у Києві", - наголосив Боррель.

При цьому високий представник ЄС сказав, що проведення такого засідання у Києві залежатиме від обставин.

"Обставини, які є станом на зараз, доволі відрізняються від того, що було сьогодні на початку нашої зустрічі вранці о 9:00. Станом на 9:00 ми ще думали про проведення зустрічі високого рівня між президентом Путіним і президентом Байденом, про інші формати з більшою кількістю людей на високому рівні, про дипломатичну діяльність. Наприкінці дня сценарій абсолютно відмінний, оскільки ми вже не говоримо про саміти, а про ухвалення рішень", - сказав Боррель.

Він зазначив, що президент РФ може ухвалити рішення про визнання "незалежності" східної частини України на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску наполягає на проведенні засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС у Києві.

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