Високий представник Євросоюзу наголосив, що ЄС допомогає Україні з реформами, аби вона наблизилася до перспективи членства, і стала демократичною та заможною країною.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відповів на заклик міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Я дуже добре розумію, що для України, не від сьогодні, а з часу незалежності, європейська перспектива є дороговказом, як це було і для моєї країни - Іспанії, після завершення диктатури. І чітко ясно, що Україна має європейську перспективу, і ми допомагаємо Україні з розвитком реформ для того, аби наблизитися до цієї перспективи", - заявив Боррель.

При цьому, високий представник ЄС відзначив, що напевно це є проблемою для Росії.

"Україна не становить воєнної загрози для Росії... Але повністю демократична Україна, заможна Україна як країна, у якій є стандарти свободи і процвітання Європейського Союзу, це є віддзеркалення, що становить небезпеку для російської політичної системи. І, безумовно, ми хочемо, аби Україна була повністю демократичною і заможною на шляху до європейської перспективи", - заявив Боррель.

"Це не означає, що завтра ми запропонуємо європейське членство, але, неодмінно, ми хочемо допомогти Україні бути подібною країною з аналогічною політичною і демократичною системою, з економікою вільного ринку, як це є у нас", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-члени Європейського Союзу надати Україні перспективу членства в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.

"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за цей вибір життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда. Хіба не Європа має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", - наголосив Зеленський.

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