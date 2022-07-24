Заявку на покупку 11 одиниць систем ППО у Diehl Defense Україна подала ще на початку липня.

Передача Україні німецьких ЗРК Iris-t SLM затримується через відсутність дозволу з боку канцлера ФРН Олафа Шольца.

Про це пише DW з посиланням на Welt am Sonntag.

Заявку на покупку 11 одиниць систем ППО у Diehl Defense Україна подала ще на початку липня. Київ також запросив у Берліна "фінансову підтримку" для закупівлі цих ЗРК на суму 1,5 млрд євро.

Операцію схвалило Міністерство економіки ФРН, але підсумковий дозвіл має видати Федеральна рада безпеки. Заявка залишається без схвалення вже три тижні.

За даними Welt am Sonntag, постачання систем тепер очікується до кінця року.

Напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Iris-t SLM знаходяться ще на стадії виробництва і будуть готові до відправки в кінці літа.

Що таке система IRIS-T

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 км і висоту до 20 км. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-t SLM і сучасний радар, який буде виявляти ворожі гаубиці, міномети і реактивну артилерію. При цьому Шольц уточнив, що Німеччина вже поставила Україні протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 млн патронів, 100 тис. ручних гранат і 5 тис. протитанкових мін.

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