Тому виступали проти поставок зброї Києву і відключення Росії від SWIFT.

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення Росії. Саме тому виступали проти поставок зброї Києву і відключення Росії від SWIFT.

Про це газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник. За словами Мельника, про це йому сказав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Посол розповів виданню про свої розмови з кількома німецькими політиками після російського вторгнення в Україну. За його словами, міністр фінансів Крістіан Лінднер сидів поруч з ним з "такою ввічливою посмішкою" і говорив так, ніби поразка українців вже давно вирішена.

"У вас всього кілька годин", - за словами Мельника, сказав йому Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини, як стверджує Мельник, заявив послу, що постачати зброю Україні або виключати Росію з SWIFT безглуздо. Водночас він хотів поговорити про окуповану Росією Україну з маріонетковим урядом РФ.

"Це була найгірша розмова в моєму житті", - прокоментував Мельник.

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.