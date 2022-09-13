Радник керівника ОП наголосив, що півроку Україна не може отримати танки, адже немає "політичного рішення".

В Офісі президента наголосили, що система кругових поставок важкого озброєння Україні не працює, відтак у глави держави очікують на "слово" Німеччини щодо цього.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює", - зазначив він.

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Подоляк наголосив, що півроку союзники сперечаються щодо того, хто продасть Україні танки.

"Півроку танків немає, бо немає "політичного рішення". Росія продовжує терор, гинуть люди, втрачається час. Німеччино, ми чекаємо твого слова", - наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, дещо раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина має продовжувати постачати зброю Україні для боротьби з російськими загарбниками.

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.

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