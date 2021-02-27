Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов поділився порядком денним наступного засідання РНБО, що має відбутися вже за два тижні.
Про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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Данілов пояснив, що засідання Радбезу відбуваються щоп’ятниці один раз або двічі на місяць в залежності від потреби.
Ввечері 26 лютого, продовжує секретар РНБО, на засіданні порушили питання стану розгляду справ про державну зраду.
«Я можу констатувати, що, на превеликий жаль, з 2014-15 року, коли у нас відбулася агресія, коли частина наших військових зрадила Україні, до цього часу немає жодних вироків. 5-6 років тривають процеси, але судді не приймають рішень», – зауважив Данілов.
Він уточнив, що РНБО вже звернулася до правоохоронних органів, щоб ті на наступному засіданні прозвітувалися щодо цього.
«Ми звернулися до Генпрокуратури і СБУ і через два тижні суспільство буде знати відповідь. Буде засідання РНБО, там вони прозвітують, чому до цього часу немає вироків і що нам треба зробити, щоб це було», – наголосив Данілов.
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