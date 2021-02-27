Данілов нагадав, що на засіданні увечері 26 лютого порушили питання стану розгляду справ про державну зраду.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов поділився порядком денним наступного засідання РНБО, що має відбутися вже за два тижні.

Про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Читайте такожУ РНБО анонсували розгляд проекту стратегії деокупації та реінтеграції Криму

Данілов пояснив, що засідання Радбезу відбуваються щоп’ятниці один раз або двічі на місяць в залежності від потреби.

Ввечері 26 лютого, продовжує секретар РНБО, на засіданні порушили питання стану розгляду справ про державну зраду.

«Я можу констатувати, що, на превеликий жаль, з 2014-15 року, коли у нас відбулася агресія, коли частина наших військових зрадила Україні, до цього часу немає жодних вироків. 5-6 років тривають процеси, але судді не приймають рішень», – зауважив Данілов.

Він уточнив, що РНБО вже звернулася до правоохоронних органів, щоб ті на наступному засіданні прозвітувалися щодо цього.

«Ми звернулися до Генпрокуратури і СБУ і через два тижні суспільство буде знати відповідь. Буде засідання РНБО, там вони прозвітують, чому до цього часу немає вироків і що нам треба зробити, щоб це було», – наголосив Данілов.

Інші рішення РНБО

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН