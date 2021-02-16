Також ВР планує звернутися до міжнародних організацій щодо засудження тимчасової окупації Криму та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України.

Парламент сьогодні планує ухвалити закон щодо посилення відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному сьогодні – розгляд у другому читанні проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (реєстраційний номер 2695).

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Також планується включити до порядку денного і розглянути проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України» (реєстраційний номер 4655).

Також у першому читанні планується розглянути законопроекти про приватну детективну діяльність, а також щодо термінів встановлення лічильників споживачам природного газу.

Передбачено розгляд законопроекту щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, а також щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

ВР також планує розглянути ряд законопроектів з екологічної тематики, зокрема, про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, проекти законів №3761 та №3762 щодо податкових та митних пільг для інвестиційних нянь.

Зазначимо, проектом закону №3761 пропонується, серед іншого, з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування (обладнання) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Відповідно до законопроекту №3762, пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити інвестора від оподаткування ввізним митом такого устаткування.

Законопроектом №2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху передбачено, серед іншого, адмінарешт на 10 діб із позбавленням права керування на 3 роки за повторне керування транспортним засобом у нетверезому стані. Також збільшується штраф за покидання місця ДТП і зменшується можливість винуватцям таких автопригод уникати відповідальності за скоєне.

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Автор: Надя Пришляк