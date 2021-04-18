ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі нібито за шпигунство і збір даних закритого характеру.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що затримання консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі могло готуватися заздалегідь за спланованим сценарієм та бути провокацією.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі "Суспільному".

"Від самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь устиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як у той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", - сказав Єнін.

Російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей, однак, за словами заступника міністра, Сосонюк був ледь знайомий зі співрозмовницею, яка ці дані йому нібито передала.

Читайте такожЗ'явилося відео затримання українського консула Сосонюка в Росії"Він (Сосонюк - УНІАН) ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань зі його боку почала викладати їх", - розповів Єнін.

Представник міністерства зазначив, що затримання українського консула тривало близько однієї години, і зараз він перебуває у безпеці, на території консульської установи.

"Упродовж найближчих діб ми будемо сприяти його евакуації в Україну. Оскільки, на нашу думку, його здоров'ю та життю може загрожувати небезпека", - повідомив заступник міністра.

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: що відомо

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явно ворожий характер щодо Російської Федерації".

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

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Автор: Катерина Комолова