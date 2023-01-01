Справді, цьогоріч привітання президента України з Новим роком було дуже щемливим.

Усі українці були прикуті до екранів моніторів ближче до півночі 31 грудня. Ще б пак, адже президент Володимир Зеленський виступав з традиційною новорічною промовою. І цього року слухати й дивитися відеозвернення очільника держави було неможливо без сліз.

Тож цілком очікувано, що 1 січня соцмережі рясніють постами про те, якою зворушливою була промова українського президента. Одні користувачі звертають увагу на те, як змінився Зеленський за цей рік, настільки він переймається долею держави. Інші звернули увагу на дуже вдало підібраний відеоряд та музичний супровід, які чіпляють за живе.

Звісно, потужні слова подяки президента українцям та захисникам країни не залишили нікого байдужими. Багато інтернет-користувачів пишуть, що плакали протягом усього привітання Зеленського.

Відео дня

УНІАН зібрав для вас реакцію соцмереж на новорічне привітання президента (гортайте галерею):

Зеленський привітав українців із Новим роком: головне зі звернення президента

Він побажав, щоб 2023 рік став роком повернення українців додому, а кордонів – до кордонів 1991 року.

Глава держави заявив, що цього року ми обрали опір та боротьбу.

Зеленський подякував кожному регіону України за незламність.

Президент України сказав, що найкращий салют – на складах окупантів, а найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу Збройних сил.

"Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – у свої родини. Полонених – у свої будинки. Переселенців – у свою Україну. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог", - зазначив він.

Новорічне звернення Зеленського: відео

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