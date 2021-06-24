Водночас президент не пам’ятає, хто йому порадив цю "зброю" застосовувати.

Президент України Володимир Зеленський назвав Раду національної безпеки і оборони (РНБО) "своєю зброєю", яку він застосовує для того, щоб змінити країну.

Про це він заявив в інтерв’ю для програми "VIP з Наталею Мосейчук".

"Я завжди говорив, що я прийшов змінювати країну і це абсолютна правда. І якщо я розумію, що по ходу політичного життя я маю швидкі інструменти і зброю, і я втомлений домовлятися з тими чи іншими", - заявив він.

Зеленський відзначив, що його не влаштовує стан речей, коли потрібно з усіма домовлятись.

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"Я зовсім інша людина. Я вважаю, що будь-яка людина у нас - вільна, незважаючи на рівень, партію, фінанси. Вона має отримати одне попередження і цього достатньо. Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що у мене є під рукою: вся влада, вся моя зброя, РНБО - одна з видів цієї зброї, і я її застосовую", - наголосив глава держави.

У відповідь на уточнювальне запитання, хто підказав йому задіяти механізм РНБО Зеленський сказав: "Чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми зібрались командою, треба швидко діяти. Які є варіанти: "а" - змінювати законодавство дуже швидко, "б" - зупинити це. Ми обрали "б", а потім "а". Навпаки. Чому? Тому, що треба було діяти дуже швидко".

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Автор: Костянтин Гончаров