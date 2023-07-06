За його словами, зараз ватажок ПВК знаходиться на волі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка російської приватної компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина не будуть "мочити".

На зустрічі з журналістами він сказав, що про взаємини Путіна і Пригожина "не все знає і знати не хоче". "Путін же з ним знайомий значно більше, ще з Санкт-Петербурга, коли вони там жили і працювали. І вони мали дуже добрі стосунки один з одним. Може бути, навіть більше, ніж добрі", - цитує його БЕЛТ.

За словами Лукашенка ватажок "вагнерівців" зараз знаходиться на волі, він сказав йому, що ПВК "буде працювати в ім'я Росії".

Відео дня

"Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий шкідливий і злопам'ятний, що його завтра "замочать" десь... ні, цього не буде", - підкреслив він.

Вагнерівці в Білорусі: що відомо

Як відомо, Пригожин в останній момент зупинив свої війська під час "походу на Москву". Повідомлялося, що з ним вів переговори Лукашенко, вони домовилися, що ватажкові ПВК дозволять безкарно піти в Білорусь.

Проти нього закрили справу і, за даними ЗМІ, повернули гроші, вилучені під час обшуків.

Найманцям Пригожина дали вибір - або підписати контракти з Міністерством оборони РФ, або йти в Білорусь. У ЗМІ була інформація, що Пригожин нібито збирається вербувати ув'язнених у Білорусі.

За даними Генсека НАТО Єнса Столтенберга, після заколоту до Білорусі прибула невелика кількість "вагнерівців".

Вас також можуть зацікавити новини: