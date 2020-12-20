Зеленський зазначив, що співпраця між депутатами різних фракцій парламенту можлива з приводу "хороших ініціатив".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не готовий співпрацювати з Партією його попередника Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він сказав інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому на сайті глави держави.

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Так, на питання, чи готовий він у разі необхідності, співпрацювати з партією Петра Порошенка "ЄС", президент відповів: "Чи готові ми співпрацювати, - я не розумію, з ким. З олігархом Порошенко не готовий співпрацювати".

Зеленський зазначив, що співпраця між депутатами різних фракцій парламенту все ж можлива. "Якщо в рамках депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, - окей. Все, що пов'язано з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, - я не готовий", - підкреслив він.

За його словами "занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент з партією". "Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на кого впливають - по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, в тому числі й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті", - сказав Зеленський.

Ставлення до Порошенка

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить ситуація з його попередником Петром Порошенком і він не займається політичними переслідуваннями.

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Автор: Павло Степанець