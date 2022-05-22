Лідери країн також обговорили необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі співпрацю двох країн в оборонній галузі та важливість якнайшвидшого ухвалення 6-го пакета санкцій проти РФ.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Зідзвонилися з ініціативи Маріо Драгі. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що подякував Італії за беззастережну підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Згідно з інформацією Офісу президента, сьогодні в Києві перебувала парламентська делегація Італії. Зокрема, зазначалось, що заступник керівника ОП Ігор Жовква провів зустріч з головою депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Україною в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та членом комісії із закордонних справ Маттео Перего ді Кремнаго.

Каппеллаччі підтвердив, що Італія й надалі підтримуватиме українців у їхньому захисті своєї країни та європейської демократії загалом. Значне враження на парламентську делегацію справили жахливі наслідки війни в місті Буча, яке парламентарі відвідали під час візиту.

Жовква поінформував співрозмовників про ініціативу президента щодо патронату над постраждалими українськими містами й регіонами. У цьому зв’язку було відзначено, що уряд Італії предметно розглядає можливість долучення до відбудови України.

Під час зустрічі також було обговорено нещодавні євроінтеграційні кроки України. Учасники зустрічі погодилися, що одноголосна позиція держав – членів ЄС щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу в червні 2022 року стала б важливим символічним та політичним кроком у визнанні європейських перспектив українського народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою у Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена розблокувати порти дипломатично, але якщо Росія не хоче розмовляти, то Україна просить зброю, щоб це зробити військово.

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