Президент закликав всіх щоденно дбати про те, щоб допомогти нашій обороні, допомогти армії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колосальні витрати на війну Росії все одно не допоможуть перемогти.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Воєнна ситуація за сьогоднішній день не зазнала суттєвих змін. Але, насправді було важно. Насправді й те, що маємо змогу говорити це на 87-й день повномасштабної війни проти Росії, є непоганою новиною. Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння… Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І – не допоможуть", - сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що всі українці мають апм’ятати зараз, що війна продовжується і не припиняти допомагати армії.

"На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги. І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 30 посмертно.

"Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути і стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що за нашу незалежність щодня гинуть українці.

"І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - закликав він.

Нагадаємо, Зеленський розкрив, як створюються його промови та звернення.

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