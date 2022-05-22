Президент Володимир Зеленський заявив, що колосальні витрати на війну Росії все одно не допоможуть перемогти.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Воєнна ситуація за сьогоднішній день не зазнала суттєвих змін. Але, насправді було важно. Насправді й те, що маємо змогу говорити це на 87-й день повномасштабної війни проти Росії, є непоганою новиною. Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння… Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І – не допоможуть", - сказав глава держави.
Водночас він наголосив, що всі українці мають апм’ятати зараз, що війна продовжується і не припиняти допомагати армії.
"На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги. І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - наголосив Зеленський.
Президент сказав, що підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 30 посмертно.
"Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути і стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що за нашу незалежність щодня гинуть українці.
"І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - закликав він.
Нагадаємо, Зеленський розкрив, як створюються його промови та звернення.