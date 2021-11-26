Глава держави також вважає, що завдяки Німеччині Україна могла б забезпечити свою енергобезпеку та отримати домовленості з Росією щодо продовження транзиту газу.

Президент Володимир Зеленський очікує, що новий канцлер Німеччини матиме чітку позицію щодо членства України в Євросоюзі і не боятиметься реакції держав, які проти цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 питань президенту України".

На запитання журналістів про те, що він очікує від нового німецького уряду, він відповів наступним чином: "Знайомства".

Читайте такожМеркель поговорила із Зеленським про ситуацію на кордоні з Росією та дала обіцянку Україні

Зеленський зазначив, що під час вчорашньої телефонної розмови Ангела Меркель заявила йому, що, на її думку, політика нового уряду буде незмінною.

На його думку, політика нового уряду має бути ще кращою, ніж була, однак це вже стане предметом переговорів президента України з новим канцлером Німеччини.

"Я очікую як будь-яка прогресивна людина предметних речей і результатів, які б нам дуже сильно допомогли. І економічних, і в енергетичній безпеці та енергетичній незалежності України", - розповів він.

Крім того, Зеленський додав, що очікує від Німеччини потужної санкційної політики, поки Україні не повернуть її території, гарантій щодо газу та інших енергоресурсів, а також максимального тиску на Росію щодо припинення війни на Донбасі.

"Я дуже хотів би, щоб була практична реалізація енергетичної безпеки України… Я хотів би, щоб ми могли розраховувати на цю допомогу. Я хотів би, щоб "Північний потік" був не просто зброєю Росії і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, враховуючи Німеччину", - сказав президент.

Він вчергове нагадав, що "Північний потік-2" - це ще один ресурс, який Росія може використовувати в переговорному дипломатичному процесі між нашими країнами.

Глава держави також вважає, що завдяки Німеччині Україна могла б забезпечити свою енергобезпеку та отримати домовленості з Росією щодо продовження транзиту газу.

За словами Зеленського, Німеччина і Франція є ключовими країнами в ЄС.

"Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в ЄС і не боявся зворотної реакції інших держав, які проти цього", - підкреслив він.

Президент також вважає, що із новим канцлером Німеччини у нього будуть "нормальні відносини".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Кандидатом на посаду канцлера ФРН є Олаф Шольц (СДПГ).

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи