Документ має на меті гарантувати захист прав та інтересів такої категорії осіб, а також підвищити ефективність їхнього розшуку.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їхніх сімей».

Текст відповідного указу № 495/2020 розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Підкреслюється, що документ має на меті гарантувати захист прав та інтересів такої категорії осіб, а також підвищити ефективність їхнього розшуку.

Згідно з указом, уряд має із залученням представників громадськості, правозахисників та членів родин воїнів, які загинули або зникли безвісти, розробити та затвердити комплексний план із забезпечення захисту прав та інтересів вищезазначених осіб.

Серед іншого, план має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Крім того, уряд повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня. Зокрема, Міністерство закордонних справ має організувати проведення закордонними дипломатичними установами відповідних заходів.

Указ передбачає, що обласні державні адміністрації та КМДА мають розробити у взаємодії з органами місцевого самоврядування заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: Тамара Отовська