Офіційно це не підтверджували.

Президент України Володимир Зеленський шукає заміну Оксані Маркаровій, яка обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова офіційного представника України. За їхніми даними, після виборів український президент розглядає кандидатури на заміну Маркарової.

Сама посол вчора написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що зараз в Сполучених Штатах наступає перехідний час, коли роботи стає вдвічі більше. У дописі Маркарова зазначила, що команда Дональда Трампа їй знайома з часів служби в Міністерстві фінансів.

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Джонсон вимагав звільнити Маркарову

Нагадаємо, що під час вересного візиту президента до Сполучених Штатів Америки виник гучний скандал. Тоді група конгресменів-республіканців вимагала провести розслідування поїздки Зеленського у супроводі демократів на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії.

Вони заявили, що це можна розглядати як підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс, а спікер Палати представників Майк Джонсон вимагав, щоб український президент негайно звільнив посла в Сполучених Штатах Оксану Маркарову.

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