Президент наголосив, що його головне завдання - – зберегти роботу НАЗК та антикорупційних органів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення.

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Як передає прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Зеленський зазначив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.

«Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи», – наголосив Володимир Зеленський.

КСУ проти антикорупційної реформи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Зеленський також закликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького піти у відставку.

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Автор: Костянтин Гончаров