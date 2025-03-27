Людям на Заході складно пояснити, в якій реальності зараз живе Україна, зазначив президент.

У порівняні з Україною, яка перебуває у війні, весь світ живе зараз дуже повільно. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за результатами зустрічі з лідерами країн у Парижі, відповідаючи на запитання про те, чи довіряє він Сполученим Штатам і чи не вважає, що союзники діють занадто повільно.

"Це не закиди, це просто абсолютно різні реалії. На жаль, те, що ми хочемо зробити за тиждень, ми робимо місяці. Чому ми багато чого хочемо робити в Україні? Тому що все це дуже довго. Щодня ми отримуємо ракетні удари, щоденно у нас є втрати, і це великі втрати для нас. Це дуже складно пояснити людям, які живуть в іншій швидкості... Як один із представників США по "рускіх" Віткофф (Стів Віткофф - спецпосланець президента США Дональда Трампа, - ред.)… Він говорить для нас абстрактно, це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Ми знаходимося у війні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не про довіру чи недовіру до партнерів, а про прагматичні речі, про те, що майбутнє Європи має будуватися на безпекових союзах не на папері.

Відео дня

"Це не закиди комусь. Ми просто живемо в інших реаліях. Ми хочемо жити в нормальному світі, нормальних реаліях. І ми все для цього робимо. Але в нас погляд на одні й ті самі речі інші. І тому коли кажуть, чи не вважаємо ми, що все повільно... Ми вважаємо, але ж ми не можемо всіх штовхати. Ми й так робимо те, що можемо. Ми живемо в різному часі. На жаль, це факт", - додав Зеленський.

Політика США щодо України: важливі новини

Напередодні нардеп Ярослав Железняк заявив, що новий проєкт угоди про надра, запропонований США, не має жодної згадки про гарантії безпеки для України. Водночас, за словами нардепа, він передбачає повний контроль Вашингтона над усіма українськими надрами.

"Передбачено контроль за американцями всіх надр, всіх майбутніх інфраструктурних проектів. Гроші йдуть за кордон і розподіляються за рішенням американської сторони", - сказав Железняк.

Вас також можуть зацікавити новини: