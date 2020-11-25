Президент Володимир Зеленський також зустрівся з новим очільником Миколаївської облдержадміністрації Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги.

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 517/2020 глава держави підписав сьогодні.

Президент також зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.

Читайте такожУряд погодив кандидатури нових очільників Закарпатської та Харківської ОДА

Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Зміна голів ОДА в Україні: що було раніше

17 листопада Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської облдержадміністрації.

23 листопада Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.

24 листопада Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета згідно з поданою ним заявою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва