Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 517/2020 глава держави підписав сьогодні.
Президент також зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.
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Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.
Зміна голів ОДА в Україні: що було раніше
- 17 листопада Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської облдержадміністрації.
- 23 листопада Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.
- 24 листопада Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета згідно з поданою ним заявою.
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