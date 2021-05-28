Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА в Офісі президента і вручив їй службове посвідчення.

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну новою головою обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ № 214/2021 глава держави підписав у четвер, 27 травня.

За повідомленням, Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА в Офісі президента і вручив їй службове посвідчення.

До цього 26 травня Кабінет міністрів погодив призначення Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Марія Чорна: що відомо про нову голову Кіровоградської ОДА

Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області. У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

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Автор: Олег Давигора