Президент розповів, від чого залежатиме його можлива участь у наступних президентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його бажання піти на другий президентський термін має повністю співпадати з бажанням суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років його роботи на посаді.

"Про другу каденцію, мені здається, рано і несправедливо говорити, тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок, і я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, що це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що хоче бути кращим за усіх попередніх президентів.

Прес-конференція Володимира Зеленського: що відомо

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Автор: Леся Лещенко