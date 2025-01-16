Президент наголосив, що з точки зору армії, Європа без збройних сил України не спроможна воювати з Росією.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що від новообраного президента США Дональда Трампа треба реальні гарантії безпеки для України і примушення російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави. Зокрема, у президента України запитали, чи може у цьому році закінчитися війна.

Зеленський нагадав, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що дуже хоче закінчити війну. Це повідомлення було як публічним, так і не публічним.

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"І він спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднану Європу", - сказав Зеленський.

При цьому, на думку президента України, з точки зору армії, Європа без збройних сил України не спроможна воювати з Росією.

"Російська армія більша, ніж уся армія Європейського Союзу. Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані, і вони не звикли до того, вони не знають, що це таке... Слава богу, що вони живі і живуть у мирі, в демократії, і не знають, що таке війна. Але Росія знає і має досвід. Без української армії шансів у армій Європейського Союзу на сьогодні немає", - відзначив Зеленський.

Глава держави впевнений, що російський диктатор Володимир Путін про це знає і говорить про це в середині свого оточення.

"Тому, Україна - це не стіна, щоб окупувати або захистити Україну. Ні! - Це питання окупації Європи. Він пройде дуже швидко і буде викручувати руки. Факт. Я в цьому абсолютно впевнений. Тому, коли ви кажете: чи можемо у цьому році зупинити (війну)? Ми маємо зробити все", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, глава держави сказав, що сьогодні Америка є сильним партнером, і є Європейський Союз, який став міцнішим завдяки нарощенню і зростанню виробництва озброєння.

"Європейському Союзу треба бути більш прагматичним. В два-три рази нарощувати своє виробництво для себе", - додав Зеленський.

Він уточнив, що Європа має нарощувати виробництво зброї не для того, щоби воювати, але щоби росіяни знали, що все це є в Європі і європейці виробляють більше.

"І Європа зможе. І тоді, таким чином, ви б'єте по руках Путіну. Це важливо. Трамп може змусити. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії - закінчити цю війну. Але, Трамп, я вважаю, спроможний, і дай бог, він зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Це не пропозиція. Це не просто, знаєте, як бізнес - щось запропонувати: будеш, не будеш, хочеш не хочеш, ні! - Нам треба реальні гарантії безпеки, які і для нас, і для Європи, і для руських будуть означати, що це реальні гарантії безпеки, що Україна зможе захистити і себе і інших, якщо Путін знову піде", - наголосив Зеленський.

Позиція адміністрації Трампа щодо війни

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня висуванець на посаду державного секретаря США в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа Марко Рубіо висловив думку, що офіційна позиція США має полягати в тому, щоб повномасштабна війна, розпочата Росією проти України, була завершена.

На його думку, на поступки під час досягнення мирної угоди доведеться піти і Росії, і Україні. Рубіо стверджує, що у Росії все-одно немає шансів захопити всю Україну, як і в України немає шансів повернути тимчасово окуповані території.

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