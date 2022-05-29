За словами президента, варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

Про це він заявив під час наради щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, передає прес-служба Офісу президента.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив він.

На переконання глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші", – вважає президент.

Повідомляється, що під час поїздки Зеленський також оглянув адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку російської армії.

"2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло", - написав Зеленський у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на сьогодні дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, із яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільші пошкодження і руйнування отримали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Синєгубов зазначив, що 31% території Харківської області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: