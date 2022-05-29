Дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю.

На сьогодні 31% території Харківської області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час наради щодо ситуації в області та місті Харкові під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомила прес-служба ОП.

Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив Синєгубов.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Нагадаємо, за даними керівника Луганської ОВА, на сьогодні окуповано близько 95% Луганської області.

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