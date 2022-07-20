Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом і міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.
Як президент повідомив у Telegram, він зустрівся з міністрами в Києві.
"Змістовна зустріч з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом та міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Дякуємо за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку та гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив Зеленський.
Війна в Україні:
Сьогодні, 20 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції з главами МЗС Австрії Александером Шалленбергом та Чехії Яном Ліпавським у Києві, що Австрія та Чехія вірять у можливість перемоги України у війні, яку проти українського народу та української державності розв'язала Російська Федерація.
Своєю чергою глава МЗС Австрії зазначив, що спільний з чеським колегою візит до Києва є сигналом солідарності від країн Центральної Європи.
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