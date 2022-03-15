Президент підкреслює, що їхній візит до Києва у цей важкий для України час - це потужне свідчення підтримки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії.

Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі.

"Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час - потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - наголосив Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 березня прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у Києві. Також у столиці України перебуває лідер польської правлячої партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський.

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