Мета візиту - підтвердити беззастережну підтримку всім Євросоюзом суверенітету і незалежності України.

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії сьогодні приїдуть до Києва і зустрінуться з прем'єром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті польського уряду.

Згідно з повідомленням, до делегації увійдуть глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

"Голова Ради міністрів Матеуш Моравецький і віце-прем'єр Ради міністрів, голова Комітету з національної безпеки і справ оборони Ярослав Качинський разом з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою і прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва як представники Європейської ради на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем", - сказано в повідомленні.

У польському уряді уточнили, що поїздка організована за погодженням з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. "Мета візиту - підтвердити беззастережну підтримку всім Євросоюзом суверенітету і незалежності України і представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству", - наголошується в повідомленні.

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