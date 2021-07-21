У Білому домі підкреслили, що візит глави української держави підтвердить непохитну підтримку України з боку США.

Президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит до США 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден із нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому будинку 30 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі підкреслили, що візит глави української держави підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в окупованому Криму, підкреслить тісну співпрацю держав в сфері енергетичної безпеки і підтримку Вашингтоном зусиль Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на демократичних цінностях.

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Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

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Автор: Олександр Топчій