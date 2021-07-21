Джо Байден та Володимир Зеленський / колаж УНІАН

Президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит до США 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден із нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому будинку 30 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі підкреслили, що візит глави української держави підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в окупованому Криму, підкреслить тісну співпрацю держав в сфері енергетичної безпеки і підтримку Вашингтоном зусиль Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на демократичних цінностях.

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Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

  • 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.
  • 12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.
  • На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

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Автор: Олександр Топчій