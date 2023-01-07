В Офісі Генпрокурора стверджують, що надано французьким колегам усі необхідні документи для екстрадиції Жеваго.

Генеральний прокурор України Андрій Костін вважає, що французькі правоохоронці забезпечать участь екс-народного депутата України Костянтина Жеваго, підозрюваного у розтраті коштів банку "Фінанси і кредит", у наступному судовому засіданні.

В Офісі генерального прокурора прокоментували рішення французького суду про заставу в 1 млн євро для колишнього народного депутата України Костянтина Жеваго.

При цьому зазначається, що 5 січня французький суд ухвалив рішення про взяття затриманого 27 грудня 2022 року у Франції колишнього народного депутата України під судовий нагляд. Суд визначив заставу у розмірі 1 млн євро й обов’язки, які будуть покладені на особу у разі її сплати. Цей перелік зобов’язань включає, зокрема, необхідність здати паспорти, не залишати територію метрополії, тричі на тиждень з’являтися до поліції.

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"Перелік ", — сказав генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи рішення суду.

Також наголошується, що Офіс генерального прокурора надав французьким колегам усі необхідні документи для екстрадиції колишнього народного депутата до України для притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому зазначається, що органи правопорядку двох країн продовжують тісну співпрацю для успішного вирішення цього питання.

Справа Жеваго та його затримання у Франції

15 липня 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради III–VIII скликань, колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

У бюро нагадали, що 27 вересня 2019 року екс-депутату було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

Жеваго був затриманий 27 грудня 2022 року у Куршевелі (Франція).

4 січня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Позов розглядатиме Господарський суд Києва.