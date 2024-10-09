Минулого разу президент України та понтифік бачилися 14 червня на полях саміту лідерів "Великої сімки" в Італії.

Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським вранці у п'ятницю, 11 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у Ватикані.

Видання нагадує, що востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої сімки (G7) на півдні Італії цього літа. Раніше вони також зустрілися у Ватикані в грудні 2023 року.

Також, за даними ЗМІ, очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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Як відомо, нещодавно Папа Франциск оголосив, що зробить єпископа Української Греко-Католицької Церкви одним із 21 нового католицького кардинала під час церемонії, яка відбудеться 8 грудня.

Попередня зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським

14 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском на полях саміту лідерів "Великої сімки" в Італії. Глава держави подякував понтифіку за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей.

Зеленський підкреслив, що в Україні цінують участь Ватикану в Саміті миру та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами.

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