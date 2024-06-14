Увага приділялася наслідкам російської агресії проти України і Формулі миру України.

Президент Володимир Зеленський на полях саміту лідерів "Великої сімки" в Італії зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Президент подякував понтифіку за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей.

"Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що в Україні цінують участь Ватикану в Саміті миру та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Папа Римський і війна в Україні

20 травня Папа Римський Франциск закликав воюючі країни зупинити війни. За його словами, сторони конфлікту мають домовитися про мир, а він може лише молитися, аби війни у світі були закінчені.

8 червня Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. "Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру", – прокоментував тоді Єрмак.

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