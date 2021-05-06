Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників лідерів «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація) може відбутися у травні.
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Як повідомляє прес-служба ОП, про це він сказав він після зустрічі президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном сьогодні у Києві.
«Керівник Офісу глави держави повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць «нормандського формату» може відбутися у травні та пройти в очному форматі», - йдеться в повідомленні.
Що передувало
- 19 квітня у форматі відеоконференції відбулась чергова зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".
- Після зустрічі Єрмак заявив, що радники лідерів країн «нормандської четвірки» домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.
- Раніше керівник ОП заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, й очікують на його погодження з боку РФ.
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