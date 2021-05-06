За словами керівника ОП, ця зустріч пройде в очному форматі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників лідерів «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація) може відбутися у травні.

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Як повідомляє прес-служба ОП, про це він сказав він після зустрічі президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном сьогодні у Києві.

«Керівник Офісу глави держави повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць «нормандського формату» може відбутися у травні та пройти в очному форматі», - йдеться в повідомленні.

Що передувало

19 квітня у форматі відеоконференції відбулась чергова зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

Після зустрічі Єрмак заявив, що радники лідерів країн «нормандської четвірки» домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

Раніше керівник ОП заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, й очікують на його погодження з боку РФ.

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Автор: Костянтин Гончаров